Coronavirus, ultime notizie dall'Italia e dal mondo. DIRETTA

Gli studenti delle scuole superiori torneranno oggi a scuola nella misura del 50% e fino al 75% come previsto dal Dpcm del 14 gennaio. Il Comitato tecnico scientifico, riunito ieri d'urgenza, ha dato il suo assenso precisando che, se qualche presidente di regione decidesse diversamente, "se ne assume la responsabilità". Prosegue la campagna vaccinale con la somministrazione dei richiami, che il commissario Arcuri raccomanda di effettuare con lo stesso farmaco e nei tempi del protocollo. Ieri in Italia sono stati 12.545 i test positivi al coronavirus registrati, su un totale di 211.778 tamponi, compresi quelli rapidi. Le vittime sono 377, e la curva non si abbassa. In Abruzzo confermata la presenza di due varianti. Intanto si fa strada l'ipotesi di un passaporto vaccinale per viaggiare in Europa, mentre la Gran Bretagna stringe ulteriormente le norme per l'ingresso nel Paese. Negli Stati Uniti superati i 400 mila morti. In Brasile oltre mille ieri per il quinto giorno consecutivo.

