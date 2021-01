Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 18 gennaio

Nelle ultime 24 ore sono stati 8.824 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 12.545. I tamponi effettuati sono 158.674 (ieri 211.078). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è del 5,56%, ma il dato è influenzato dal conteggio dei tamponi antigienici rapidi, che si sommano a quelli molecolari. Sono 377 i morti, 42 i pazienti in più in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 18 gennaio ( AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE ).

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 2.390.101. Le vittime in totale sono 82.554, con 377 decessi nelle ultime 24 ore. I guariti sono un totale di 1.760.489. I ricoverati con sintomi sono 22.884 (+127). Sono invece 521.630 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi sono in tutto 29.365.366, in aumento di 158.674 rispetto al 17 gennaio. I casi testati sono finora 15.937.909, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

Nelle note del bollettino si legge che a partire dal 15 gennaio "la trasmissione dati rispetta quanto disposto dalla Circolare 'Aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e strategie di testing' n.705 del 08.01.2021". La Regione Abruzzo, inoltre, comunica che sono stati riallineati il numero delle persone testate e dei tamponi processati con test molecolare e con test antigenico rapido.