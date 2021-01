Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 17 gennaio

Nelle ultime 24 ore sono stati 12.545 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 16.310. Diminuiscono i tamponi effettuati: 211.078, contro i 260.704 di ieri. Nel conteggio, da qualche giorno, rientrano anche i test antigenici rapidi: sono 82.050, ieri 97.474. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi scende al 5,94% (ieri 6,2%), mentre l'incidenza calcolata solo sui tamponi molecolari è al 9,66% (ieri 9,4%). Sono 377 i morti, 17 i pazienti in meno in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 17 gennaio ( AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE ). I nuovi casi sono sparsi in tutte le regioni: in testa la Lombardia con 1.603, poi la Sicilia con 1.439 e l'Emilia-Romagna con 1.437. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono in totale 2.503, con 124 nuovi ingressi ( LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE ).

Vittime, tamponi e guariti

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 2.381.277. Le vittime in totale sono 82.177, con 377 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 475). I guariti, sempre nelle ultime 24 ore, sono 16.510, per un totale di 1.745.726. I ricoverati con sintomi sono 22.757 (-27). Sono invece 528.114 le persone in isolamento domiciliare (-4.299). I tamponi sono in tutto 29.206.692 - di cui 28.910.309 processati con test molecolare e 296.383 con test antigenico rapido -, in aumento di 211.078 rispetto al 16 gennaio. I casi testati sono finora 15.889.027, al netto di quanti tamponi abbiano fatto. Tra le note del bollettino si legge che la Regione Emilia Romagna comunica "che in seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati è stato eliminato 1 caso in quanto giudicato non caso Covid-19"; la Regione Molise segnala "che gli 80 casi comunicati ieri come confermati da test antigenico erano anche positivi al test molecolare".