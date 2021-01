2/23 ©LaPresse

Confermato in tutta Italia il divieto di spostarsi tra le regioni fino al 15 febbraio. Fino al 5 marzo sarà invece ancora valida la regola che consente una sola volta al giorno ad un massimo di due persone (oltre ai minori di 14 anni conviventi) di andare a trovare parenti o amici nella regione, se questa è in zona gialla, o nel comune se è in zona arancione o rossa. Ecco come sono cambiati i colori attribuiti e cosa si può fare o meno, regione per regione

Firmato il nuovo dpcm, dall'asporto dai bar alla scuola: ecco cosa prevede