5/12 ©Ansa

"Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici Ateco 56.3 e 47.25 – si legge nel testo – l'asporto è consentito esclusivamente fino alle 18". Nella riunione con il governo, le Regioni avevano chiesto che fosse vietata solo la vendita di bevande e non l'asporto in generale. Interessati bar ed esercizi specializzati nella vendita al dettaglio di bevande e alcolici

Decreto Ristori, scostamento fino a 32 miliardi