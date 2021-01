Coronavirus in Italia e nel mondo: le notizie del 17 gennaio. LIVE

Lombardia, Sicilia e provincia di Bolzano in zona rossa. Spostamenti tra regioni per salute, lavoro o per raggiungere le seconde case. Oltre un milione e centomila le persone vaccinate. Piano di Pfizer per limitare i ritardi annunciati nelle forniture. Ieri più di 16mila nuovi contagiati e 475 morti. Preoccupa la nuova variante brasiliana, vietato l'ingresso in Italia a chi è transitato nel Paese