Secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 12.545 nuovi positivi. I tamponi sono 211.078, di cui 82.050 test antigenici rapidi. La percentuale dei positivi è al 5,94% ma se si calcola solo sui tamponi molecolari l'incidenza è al 9,35%. Sono 377 i morti. Le persone in terapia intensiva sono 2.503 (-17), in calo per il sesto giorno consecutivo