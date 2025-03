Le prime pagine dei quotidiani di oggi 27 marzo: la rassegna stampa

Oggi in edicola, i principali quotidiani si concentrano sull'annuncio di Trump sui dazi del 25% sulle auto importate dal 2 aprile e sullo scandalo “Chatgate” che scuote l’intelligence americana. Spazio anche al vertice dei Paesi "volenterosi" per la pace in Ucraina, al respingimento della mozione di sfiducia contro Nordio, e alla ripresa dei raid israeliani nella Striscia di Gaza