Foligno, 75enne ucciso in casa: fermata la figlia

L'indagine

Lo scorso 14 marzo i carabinieri sono intervenuti all’interno dell’appartamento dove la donna conviveva con il padre dopo che il medico di famiglia aveva constatato il decesso dell’uomo su richiesta della stessa figlia. Immediatamente i militari dell'Arma hanno notato alcune anomali, come disordine diffuso e assenza di segni di effrazione che potessero far pensare all’ingresso di estranei in casa. La donna inoltre aveva detto che il padre era morto la notte precedente ma il cadavere risultava in avanzato stato di decomposizione. Su disposizione della procura di Spoleto, nell’abitazione è stato compiuto un “sopralluogo tecnico” personale specializzato della Sezione Investigazioni Scientifiche del Reparto Operativo di Perugia che ha sequestrato l'abitazione. L'autopsia inoltre ha escluso il decesso per cause naturali, attribuibile invece ad una azione violenta di “strozzamento”. Da qui il fermo della donna, che si trova ora in carcere.