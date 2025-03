Femminicidio a Spoleto, donna trovata morta in casa

Una donna è stata trovata morta in casa a Spoleto, in provincia di Perugia. Il ritrovamento è avvenuto dopo che il marito ha minacciato di togliersi la vita lanciandosi dal ponte delle Torri. L'uomo a chi si è avvicinato avrebbe detto "ho ucciso mia moglie", allertando le autorità che quindi si sono subito recate all'abitazione. L'ipotesi al vaglio della Procura di Spoleto è si sia trattato di un femminicidio e il marito, a quanto si apprende, sarebbe stato portato in commissariato. Sul posto è intervenuto il magistrato di turno.

Cosa sappiamo

Il corpo senza vita delle vittima è stato trovato in un appartamento in corso Garibaldi, a ridosso del centro storico spoletino. Non sono ancora chiare le cause della morte della donna e sono in corso i rilievi del medico legale. Il marito, che a coloro che gli si avvicinavano avrebbe confessato il femminicidio, è stato trovato sul punto di compiere un gesto estremo lanciandosi dagli 80 metri dell'antico ponte delle Torri, a poco più di un chilometro di distanza dall'abitazione nella quale è stata trovata la donna. L'uomo è stato portato nel commissariato della città umbra e la sua posizione è ora al vaglio degli investigatori: a suo carico al momento non risultano provvedimenti.