Livorno, assalto a due portavalori sull'Aurelia: tre veicoli in fiamme

La dinamica non è ancora chiara, ma sarebbero due i furgoni portavalori assaltati nella zona di San Vincenzo, nel livornese. Non risultano persone ferite. Gli autori del colpo sarebbero intervenuti con due automezzi, fermando il convoglio. Poi la banda si sarebbe allontanata in direzione sud a bordo di altri mezzi. Indagini in corso