Puglia - Dal 18 al 23 gennaio 2021 in Puglia, l'attività didattica per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione si svolgerà in presenza, ma per il primo ciclo di istruzione le famiglie potranno optare per la didattica digitale integrata, chiedendone l'attivazione alle scuole. Per quanto riguarda le superiori, invece, si proseguirà con la Did al 100%