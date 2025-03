Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Un kit di sopravvivenza per assicurare ai cittadini l'autosufficienza di almeno 72 ore, in caso di guerra, disastri naturali o altri stati di crisi, oltre a linee-guida per informare sulla “disponibilità di rifugi”. È la proposta presentata a Bruxelles, che prevede un sistema europeo di stoccaggio per garantire l’accesso a tutte le risorse critiche in caso di condizioni estreme.

Mentre l’Unione Europea corre ai ripari, oltreoceano il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato l’imminente inizio del Liberation Day: il giorno della liberazione degli Usa, il prossimo 2 aprile. In Turchia, invece, è esplosa la rivolta in piazza, con migliaia di cittadini a manifestare per le strade.

Veniamo allo sport. Si è conclusa la Coppa del mondo di slalom gigante a Sun Valley. Per gli appassionati di tennis, Novak Djokovic, durante gli ottavi di finale dell’Atp Masters 1000 di Miami ha eliminato un campione italiano con un doppio 6-2, conquistando i quarti di finale.

Cambio location per Pechino Express (LO SPECIALE). Dopo le Isole Filippine, i concorrenti in gara sono approdati in una terra ricca di spiritualità e colori. Appuntamento tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming solo su NOW.

Infine, una curiosità: quale riproduzione peluche del personaggio di un noto film anni Novanta, battuto all’asta da Sotheby's, può valere 1 milione di dollari?

Verifica quanto sei preparato sui fatti della settimana con il News Quiz di SkyTg24