Torna l'ora legale, domenica le lancette si spostano un'ora in avanti

Questa notte torna l'ora legale. A partire da domani, domenica 30 marzo, la lancette dell'orologio si sposteranno un'ora in avanti. Come ogni anno, il passaggio all’ora legale farà perdere un'ora di sonno la notte tra sabato e domenica, ma guadagnare giornate più lunghe fino al 26 ottobre 2025, quando tornerà di nuovo l'ora solare. Le lancette saanno spostate avanti di sessanta minuti a partire dalle 2 di notte di domenica.

Il risparmio con l'ora legale

Secondo le stime di Terna, la società che gestisce la rete elettrica di trasmissione nazionale, durante il periodo dell'ora legale, dal 30 marzo al 26 ottobre 2025, l'Italia risparmierà circa 100 milioni di euro in termini di consumo di energia elettrica. Un vantaggio non solo economico, ma anche ambientale, con una riduzione di circa 160 mila tonnellate di emissioni di anidride carbonica in atmosfera.