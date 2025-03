L'orario cambia nella notte fra il 29 e il 30 marzo, in linea con gli anni precedenti. Come sempre si perde un'ora di sonno, ma se ne guadagna una di luce naturale ogni giorno fino al 26 ottobre 2025, quando tornerà il sistema solare ascolta articolo

Anche nel 2025 l’ora legale scatterà come da convenzione l’ultima domenica di marzo, che quest’anno cade il giorno 30. Per la precisione alle 2 di notte, così come accade dal 1981. Quanto succede in Italia si verifica nello stesso modo anche nel resto d’Europa: sono infatti le direttive dell’Ue a stabilire lo spostamento delle lancette in avanti nell’ultima domenica di marzo in tutti i Paesi dell’Unione alle 0:00 UTC, ovvero l'orario nel fuso di Greenwich. Nelle scorse settimane si era diffusa la voce che il cambio di ora si sarebbe verificato prima, ma questa ipotesi non ha poi trovato riscontro. Come ogni anno, il passaggio all’ora legale farà perdere un'ora di sonno la notte tra sabato e domenica, ma guadagnare giornate più lunghe fino al 26 ottobre 2025, quando tornerà di nuovo l'ora solare.

Quanto si risparmia con l'ora legale L’era legale è stata introdotta nel 1966 e da allora è sempre stata usata in alternanza alla solare. Il suo utilizzo ha impatti anche sui consumi di elettricità e gas. Secondo quanto riportato da Terna, la società controllata indirettamente dal ministero del Tesoro che gestisce la rete di trasmissione dell'energia elettrica, dal 2004 al 2023 l'Italia ha risparmiato circa 2,2 miliardi di euro e 11,7 miliardi di kWh di elettricità. Le stime della società dicono che, nei 7 mesi di ora legale del 2024, gli italiani hanno risparmiato circa 90 milioni di euro: questo perché c’è stato come sempre un maggiore uso della luce naturale e un minore utilizzo di energia elettrica, pari a 370 milioni di kWh di elettricità. I benefici si sono sentiti anche a livello ambientale, perché sono state evitate circa 170mila tonnellate di emissioni di CO2 nell’atmosfera. Leggi anche Ora legale, l’effetto jet-lag c’è ma si può combattere. I 10 consigli

Dal 2018 non c'è più l'obbligo Si sta perciò ipotizzando, da tempo, di tenere per tutto l’anno l’ora legale e di non ricorrere più alla solare. Verso questa direzione si è mosso il Parlamento europeo, con una consultazione pubblica avvenuta nel 2018 che ha approvato l’abolizione dell’obbligo, per i Paesi membri, di passaggio da un sistema all’altro. Entro il 2021 ogni Stato era chiamato a decidere per sé, ma in pochi hanno legiferato al riguardo. In generale, i Paesi del Nord sono a favore dell’alternanza, mentre quelli del Sud vorrebbero tenere la legale: le ragioni sono soprattutto climatiche. L’Italia non ha ancora preso una decisione.