Ora legale, l’effetto jet-lag c’è ma si può combattere. I 10 consigli

Si dorme un’ora in meno e il ritmo circadiano ne risente. Per questo gli esseri umani dopo il passaggio dall’ora solare a quella legale (quest’anno avvenuto la notte tra il 30 e il 31 marzo) accusano stanchezza, spossatezza e problemi a dormire. Tutti effetti che, però, come spiega l’immunologo Mauro Minelli, possono essere contrastati con alcune semplici accortezze. Ecco quali