Ordinaria calamità, la seconda puntata di Feedback

Torna FEEDBACK, il programma di approfondimento mensile di Sky TG24 condotto dal vicedirettore del canale all news Alessandro Marenzi, con la cura editoriale di Stefano Sassi e il coordinamento di Simonetta Poltronieri. In onda stasera, venerdì 13 dicembre alle 21.00 su Sky TG24, il programma punta a essere una fonte di riflessione e approfondimento su tematiche scelte direttamente dai telespettatori attraverso sondaggi condotti da YouTrend. La prima puntata di Feedback: Corsie d'emergenza (GUARDA QUI LA PUNTATA)

Il tema del dissesto idrogeologico

Il secondo appuntamento di Feedback, dal titolo “ORDINARIA CALAMITÀ” si concentrerà sul tema del dissesto idrogeologico del nostro territorio. Gli ultimi eventi climatici estremi hanno riportato sotto i riflettori l’emergenza vissuta da molte aree del Paese, da nord a sud. Precipitazioni improvvise, sempre più violente e abbondanti, stanno colpendo con frequenza crescente zone già in difficoltà. Ma le autorità preposte alla salvaguardia del territorio stanno facendo abbastanza per prevenire nuove catastrofi? Come procedono i lavori di messa in sicurezza di fiumi e torrenti per evitare esondazioni e danni incalcolabili?

Nella puntata verrà dedicata particolare attenzione a casi emblematici come quello dell’Emilia Romagna, colpita da un'alluvione poche settimane fa, come già accaduto nel 2023. La situazione è allarmante anche a Bologna, dove interi torrenti scorrono tombati nel sottosuolo e rischiano di tracimare, minacciando di allagare interi quartieri. Si parlerà anche dello stato dei lavori in altre zone colpite in passato: a Milano, ad esempio, dove da anni le abbondanti piogge autunnali e invernali fanno salire il livello di fiumi come il Seveso e il Lambro. I lavori per la costruzione delle vasche di laminazione restano incompiuti, nonostante le ripetute promesse. In Sardegna, invece, i danni dell’alluvione del 2013, che ha devastato la zona di Olbia, non sono ancora stati completamente riparati.