A Sky TG24 arriva Feedback, l'approfondimento mensile data-driven

In arrivo FEEDBACK , il nuovo programma di approfondimento mensile di Sky TG24 condotto dal vicedirettore del canale all news Alessandro Marenzi , con la cura editoriale di Stefano Sassi e il coordinamento di Simonetta Poltronieri . In onda a partire da oggi, venerdì 1° novembre, alle 21.00 su Sky TG24 , per inserire, all’interno del palinsesto della testata, una fonte di riflessione e approfondimento dedicata a tematiche e contenuti scelti dai telespettatori stessi.

Venerdì 1° novembre alle 21.00 su Sky TG24, primo appuntamento con Feedback: Corsia d'emergenza. All’esame del nuovo format di approfondimento del canale all news, il dossier sanità. “Feedback - sottolinea Alessandro Marenzi - approfondirà nel corso dei prossimi mesi i temi indicati come prioritari dal nostro pubblico. Non è un caso che si cominci dalla sanità, vera emergenza nazionale che spesso fatica a trovare il giusto spazio nell'agenda politica”. Sono stati proprio i telespettatori, infatti, attraverso un sondaggio realizzato da YouTrend per Sky TG24, a indicare il futuro delle cure mediche come preoccupazione prioritaria cui dedicare l’approfondimento. C’è un allarme camici bianchi in Italia: mancano 25mila medici e 65mila infermieri. Una grave carenza di organico che pone interrogativi sull’efficienza dalla sanità pubblica nei prossimi anni, anche perché i corsi di specializzazione non riusciranno a coprire questo vuoto. Nella prima puntata di Feedback, Alessandro Marenzi analizza i numeri sul territorio e un reportage di Emanuela Ambrosino mostra le difficoltà quotidiane dei medici di pronto soccorso, dei medici di famiglia e degli infermieri: tre fra le principali aree di criticità con corsi di specializzazione semideserti e una situazione che non sembra destinata a migliorare nel breve periodo, ma non solo. Ci sarà spazio anche per l’analisi dello stato dell’arte nella progettazione e costruzione delle Case di Comunità: le nuove strutture previste dal PNRR che dovrebbero rivoluzionare la sanità territoriale decongestionando i Pronto Soccorso e potenziando il ruolo dei medici di famiglia. Il reportage di Francesca Cersosimo mostrerà come in alcune aree d’Italia neppure una di queste strutture sia oggi operativa.