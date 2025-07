Intesa tra Anci, Unasca e Ass. Borgogni su sicurezza stradale

Con il 73% degli incidenti stradali che avviene sulle strade urbane, la sicurezza in ambito cittadino diventa una priorità. Lo ha ribadito oggi a Roma il vicepresidente vicario di Anci e sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, durante la firma del protocollo d’intesa con Unasca (Unione nazionale autoscuole) e l’Associazione Gabriele Borgogni. Il documento punta a rafforzare la collaborazione tra istituzioni, autoscuole e terzo settore per contrastare l’incidentalità stradale, migliorare l’educazione alla guida e rendere più efficaci le politiche locali.

Sostegno psicologico dopo i sinistri

Un elemento distintivo dell’intesa è l’attenzione all’aspetto umano delle tragedie stradali. Valentina Borgogni, presidente dell’Associazione Gabriele Borgogni ETS, ha illustrato il progetto “Mai più soli”, che prevede supporto psicologico per i familiari delle vittime di incidenti gravi e per gli operatori coinvolti nei soccorsi. “Un protocollo unico in Italia – ha detto – che parte dalla prevenzione ma non dimentica chi, ogni giorno, affronta il dolore legato alla strada”. Un’alleanza che unisce formazione, ascolto e responsabilità collettiva.