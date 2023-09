Sondaggio, per il 64% italiani guidano male. Ciclisti più in pericolo

La sicurezza stradale è al centro dell’ultimo sondaggio Quorum/YouTrend per Sky TG24. Da quanto emerge, il giudizio generale sulla guida degli italiani è negativo: solo il 32% degli intervistati pensa che guidino “bene”. La fetta di popolazione più critica è quella under 35. La macchina è percepita come il mezzo di trasporto più sicuro, ma la percentuale crolla sulle strade provinciali e statali e soprattutto delle grandi città. Il giudizio sulla riforma del codice della strada è favorevole per il 61%