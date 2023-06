Alcolock sulle auto, cos'è e come funziona il dispositivo

Si tratta di un sistema che impedisce la messa in moto se il tasso alcolemico supera il limite consentito. In Italia, con le nuove misure pensate dal governo Meloni, servirà un tasso alcolemico pari a zero per mettersi al volante se si è stati già condannati per aver guidato in stato di ebbrezza. E scatterà l'obbligo di montare sul proprio veicolo il dispositivo che, come un etilometro, accerta quanto si è bevuto

Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al Ddl sulla sicurezza stradale e la delega per la riforma del Codice della Strada, che impone diverse strette: per ubriachi e drogati alla guida, ma anche per chi usa il cellulare al volante, sarà tolleranza zero. Prevista anche una stretta per i neopatentati. Ma, in tema di alcol, cosa viene previsto? La novità principale è quella del cosiddetto "alcolock", il dispositivo che impedisce la messa in moto se il tasso alcolemico supera lo zero.