Vestita da orso alla mostra, presa a pugni da un visitatore

L’episodio è avvenuto durante la mostra immersiva Art of Play a Roma ed è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza che mostrano un uomo avvicinarsi alla mascotte pensata per distribuire teneri abbracci e sferrarle un violento pugno sul volto

Brutta avventura per un’attrice, finita all’ospedale con una prognosi di 60 giorni. Mentre stava intrattenendo i visitatori della mostra immersiva Art of Play a Roma nei panni del soffice pelouche rosa – Teddy degli abbracci - ha ricevuto un forte pugno sul muso da un uomo che pensava fosse solo un pupazzo. A darne notizia è Fanpage che ha raccolto la testimonianza della sfortunata ragazza.

L'aggressione

L’episodio è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza. Le immagini mostrano un uomo avvicinarsi alla mascotte pensata per distribuire teneri abbracci e sferrarle un violento pugno sul volto. “È stato come un terremoto – racconta la lavoratrice a Fanpage.it -. Io sono caduta giù e ho iniziato ad urlare. Mi sono molto agitata anche perché sotto al costume da teddy indossavo gli occhiali, che si sarebbero potuti rompere. Cosa che, fortunatamente, non è successa”. L’aggressore da parte sua, si è giustificato dicendo di non sapere che dentro ci fosse una persona vera ma di credere si trattasse solo un manichino.

Il sindacato

L’episodio è ora arrivato anche sul tavolo della Cgil, che assiste l’attrice, per tutta una serie di gravi criticità sul fronte dei diritti dei lavoratori. È infatti emerso che stava lavorando senza alcuna copertura contrattuale. “Stipulano spesso contratti di collaborazione coordinata e collaborativa, spesso di collaborazione occasionale, validi soltanto per brevi periodi – scrive Fanpage -. Nel giorno in cui è avvenuta l'aggressione, ad esempio, l'attrice stava lavorando senza alcuna copertura contrattuale", hanno spiegato dal sindacato. A fronte del lavoro eseguito da ottobre ad aprile, ad esempio, la lavoratrice risulta coperta contrattualmente soltanto per il periodo di un mese circa come hostess. I sindacati hanno diffidato il Comune di Roma, che gestisce lo spazio della mostra, e le due aziende coinvolte nella sua organizzazione e gestione del personale.