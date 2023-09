4/18

Il 52% giudica negativamente la qualità degli insegnanti e il giudizio prevale tra i 18-34enni. In controtendenza la maggioranza degli elettori Pd: il 59% dà giudizio positivo. Anche sull’insegnamento delle materie tecniche e professionalizzanti prevalgono giudizi negativi (49%), accentuati tra i giovani (56%). In questo caso, sono in controtendenza gli elettori di centrodestra: giudizi positivi dal 54% degli elettori di FDI e il 56% degli altri elettori cdx. Prevalgono giudizi positivi per l’insegnamento delle materie umanistiche (48%) e scientifiche (51%)