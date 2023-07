Abbandono animali per strada, ipotesi revoca o sospensione patente

8/8 ©Getty

“Un impegno anche a promuovere tramite Enac l'attivazione di tavoli di lavoro con le compagnie aeree per superare alcune delle prassi commerciali che oggi inibiscono di fatto il trasporto degli animali in aereo, soprattutto per gli animali di taglie medio grandi per i quali è previsto il solo passaggio in stiva”, conclude la nota

La ministra Roccella contro i nomi umani ai cani: così li sostituiscono ai bambini