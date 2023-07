Tod’s e Leidaa contro gli abbandoni, la campagna “Una zampa sul cuore”

Il gruppo guidato da Diego Della Valle contribuirà a finanziare programmi di sensibilizzazione e interventi concreti per contrastare i fenomeni che mettono in pericolo gli animali. La presidente di Leidaa Michela Vittoria Brambilla: “Un esempio che mi auguro sia seguito da altre grandi imprese”

Oltre 700mila cani vaganti e circa 2,4 milioni di gatti che non hanno più un padrone: esposti alla fame, al freddo, agli abusi. Per proteggerli, l’Associazione Leidaa – Lega Italiana Difesa e Ambiente – e Tod’s hanno avviato una campagna contro gli abbandoni e il randagismo .

Nello specifico, il sostegno di Tod's Group contribuirà a finanziare programmi di sensibilizzazione e interventi concreti per contrastare il randagismo e l'abbandono, e più in generale a garantire il rispetto degli animali e la tutela dei loro diritti. La campagna, dal titolo “Una zampa sul cuore”, parte a inizio estate proprio perché è in questa stagione che si il randagismo registra un peggioramento. "Siamo felici di poter supportare la Lega Italiana per la Difesa degli Animali e dell'Ambiente nel loro importante lavoro. Tutti noi che amiamo gli animali vogliamo fare il possibile per proteggerli e farli vivere e con affetto", ha commentato il presidente di Tod's Group, Diego Della Valle.

“Il randagismo una vergogna per il nostro Paese”

“È la prima volta che un grande marchio del Made in Italy, guidato da un imprenditore illuminato, scende in campo per contrastare un fenomeno così drammatico: è un esempio che mi auguro sia seguito da altre grandi imprese”, ha commentato l’onorevole Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente. “Il randagismo e l'abbandono sono una vergogna per il nostro paese: per sconfiggerli occorre l'impegno di tutti”. LEIDAA, Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente opera su tutto il territorio nazionale per promuovere il riconoscimento dei diritti degli animali e la tutela dell’ambiente.