Le iniziative Trenitalia e Leidaa per gli animali domestici in treno

Trenitalia accoglie gli amici a quattro zampe e, anche quest’estate, tutti coloro che viaggiano insieme al proprio animale potranno optare per il treno come mezzo di trasporto ideale. Lo conferma la nuova iniziativa inserita nella Summer Experience 2023 del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane, organizzata da Trenitalia e Leidaa, la Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente che si occupa della tutela animale e ambientale. Si tratta di un progetto che nasce appositamente per difendere gli animali e contrastare il loro abbandono.

L’iniziativa di Trenitalia a sostegno degli animali

Da gennaio a maggio di quest’anno, oltre 140mila animali domestici hanno avuto la possibilità di salire a bordo dei convogli Trenitalia al fianco dei propri “amici umani”: si parla del +75% degli animali rispetto al 2019. Questo è stato possibile grazie alle iniziative organizzate da Trenitalia e Leidaa, tra cui spicca l’offerta del trasporto gratis degli animali su Frecce e Intercity fino al 15 settembre. Negli ultimi anni, la domanda di chi va in vacanza con il proprio amico a quattro zampe è in crescita”, afferma Luigi Corradi, amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia. “Trenitalia ha attivato una serie di iniziative per agevolare le vacanze delle famiglie e dei loro animali domestici”. “L’abbandono è un atto crudele, vigliacco e spregevole – afferma Michela Vittoria Brambilla, presidente dell’associazione Leidaa – L’amico di tutti i giorni non può diventare un ingombro solo perché è il momento di andare in vacanza. Ci sono mille modi per restare sempre vicini. Uno di questi è prendere il treno”.