Arriverà soltanto in autunno il nuovo codice della strada, con regole più stringenti per coloro che hanno ottenuto la patente da poco e per chi guida ubriaco o in stato di alterazione da droghe: in quest’ultimo caso previsto il ritiro e il divieto di riavere il documento nei successivi tre anni. C'è invece la sospensione per chi guida col telefonino mentre per i recidivi previsto anche il ritiro a vita