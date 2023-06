"In alcuni orari, laddove ci sono tre, quattro o addirittura cinque corsie" può essere "preso in considerazione" un superamento dei limiti attuali. Così il ministro dei Trasporti che ha poi parlato anche delle nuove regole al vaglio per i neopatentati: no auto di grossa cilindrata, ritiro patente per i recidivi che guidano ubriachi e sanzioni per chi usa il telefonino alla guida

Matteo Salvini apre alla possibilità di aumentare i limiti di velocità in alcuni tratti autostradali. "Sono convinto - ha detto il ministro dei Trasporti intervistato da Radio 24 - che su alcune tratte italiane a tasso di incidentalità prossimo allo zero, in alcuni orari, laddove ci sono tre, quattro o addirittura cinque corsie, un superamento controllato degli attuali 130 chilometri orari come negli altri paesi europei possa essere preso in considerazione". Salvini ha accennato anche alle nuove regole al vaglio per i neopatentati: "L'impossibilità di guidare per i tre anni auto di grossa cilindrata, il ritiro definitivo della patente per i recidivi che creano danni guidando ubriachi e sanzioni più severe per chi guida con il telefonino".