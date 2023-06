Incidente Roma, la Procura indaga sui cellulari degli youtuber

Sono ancora tantissimi i messaggi e i pensieri in ricordo del bimbo morto a Casal Palocco, mentre era in macchina con mamma e sorellina. L'autopsia è stata effettuata il 17 giugno e per avere i risultati occorrerà attendere qualche giorno. Proseguono intanto le indagini ascolta articolo Condividi

Girandole e peluche: non si arresta l’ondata di commozione in ricordo del piccolo di 5 anni morto dopo essere stato travolto da una Lamborghini guidata da alcuni ragazzi a Casal Palocco a Roma, mentre era in macchina con mamma e sorellina. Per i risultati dell’autopsia, effettuata ieri, sarà necessario attendere qualche giorno e lo stesso vale per le indagini, che potrebbero vedere una svolta importante nei prossimi giorni dopo che la Procura ha sequestrato i cellulari dei “The Borderline”, alla ricerca di dettagli appena prima o dopo l’impatto, e ha acquisito le immagini delle telecamere a bordo della Lamborghini.

L’odio social Sulle piattaforme dove gli youtuber spiccavano per le loro challenge sempre più estreme non mancano i messaggi di odio e di morte per quanto successo a Casal Palocco. Un odio che sembra aver colpito anche la concessionaria che ha dato la vettura ai ragazzi, che si è difesa su Facebook. “Il nostro codice della strada permette a chi ha la patente da più di un anno di guidare qualsiasi tipo di auto senza alcuna restrizione”, dichiarano. Il post, però, condanna soprattutto tutti coloro che in questi giorni hanno minacciato il proprietario e la sua famiglia: “Non siamo in alcun modo co-responsabili o, peggio ancora, complici di ciò che è accaduto e continuare a ricevere minacce di morte nei confronti nostri e dei nostri figli, crediamo sia qualcosa di intollerabile”, concludono. leggi anche Incidente Roma, Associazione Vittime: "Indagato libero brutto segnale"

Il video Nelle ultime ore è emerso anche un video che vede, in modo indiretto, protagonista proprio il conducente della Lamborghini al momento dell’impatto, Matteo Di Pietro, ora indagato per omicidio stradale e lesioni. Si nota infatti il giovane ventenne a bordo di una Ferrari ma non alla guida, dove invece siede il padre, che spinge sull’acceleratore senza avere però la cintura di sicurezza. Il genitore si è subito discolpato dicendo che “in quel video procedo a velocità limitata e senza cintura di sicurezza perché sono in un centro cittadino”. Una scusa che però non accenna a placare le polemiche. leggi anche Incidente a Roma, perquisizioni a casa dello youtuber indagato