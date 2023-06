Auto elettriche, quali sono i settori dove l’Ue rincorre la Cina

Francia, Germania e Italia hanno appena inaugurato una gigafactory per le batterie elettriche con l'obiettivo di contrastare il predominio asiatico. Il Dragone cinese pesa per il 54% nella produzione di auto elettriche, per il 78% nella produzione di batterie e per 73% e 67% nella raffinazione rispettiva di cobalto e litio. Quest'ultimo in Europa invece viene estratto solo in piccole quantità in Portogallo. Di tutto questo si è parlato nella puntata di “Numeri” di Sky TG24 andata in onda il 31 maggio