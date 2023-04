12/12 ©IPA/Fotogramma

Da ricordare, infatti, che nel nostro Paesec’è anche una concentrazione di altri metalli importanti. Come barite, berillio, nichel e tungsteno (in foto). Si trovano nell’arco alpino, in Sardegna e in Toscana. E poi ci sono materiali come il rame, che si trova sulle Alpi, in Liguria e Toscana. O lo zinco, che veniva estratto soprattutto a Gorno, vicino a Bergamo. O ancora il titanio, sempre in Liguria. Un potenziale enorme

