Progetto "Emili", Francia aprirà una delle più grandi miniere di litio

La Francia sta per entrare nella mappa delle miniere di litio europee, grazie al progetto "Emili", piano di estrazione annunciato dal gruppo leader mondiale Imerys a Echassiéres, nel centro del Paese. Qui, situata ai margini della foresta delle Colettes, tra i dipartimenti dell'Allier e del Puy-de-Dome, sorge un giacimento detto anche "de Beauvoir" - dal nome della società che la gestiva in passato - dove vengono estratti ogni anno tra le 25mila e le 30mla tonnellate di caolino. Sarà uno dei più grandi in Europa e verrà utilizzato per accelerare la transizione energetica alimentando l'industria dei veicoli elettrici.