7/9 ©IPA/Fotogramma

SURE 2 - Quello originale è il fondo da 100 miliardi di euro in prestiti varato durante la pandemia per finanziare tramite l'emissione di debito comune le Cig e gli schemi nazionali contro la disoccupazione. Alcuni Paesi, come Italia e Francia, ne chiedono una nuova edizione per finanziare il caro energia