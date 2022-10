Caro bollette, la scelta della migliore caldaia e i tempi di consegna

L’inverno sta per arrivare e molti italiani stanno ragionando se cambiare il proprio impianto per avere un conto del gas meno salato. I modelli disponibili sono tanti e non tutti possono andare bene in ogni circostanza: per questo occorre fare un’analisi adeguata e ragionare sul momento in cui cambiare, visto che le tempistiche di consegna si sono dilatate a causa dell'impennata delle richieste e del boom dei prezzi delle materie prime