4/10 ©IPA/Fotogramma

L’articolo 121 comma 1-ter del decreto Rilancio (Dl 34/2020) aggiunge però un’eccezione poi introdotta dalla legge di Bilancio 2022 (n.234/2021). Per i lavori in edilizia libera e per quelli con importo inferiore a 10mila euro, è possibile effettuare cessioni e sconti in fattura senza asseverazioni e visti. Questa misura è stata pensata per andare incontro alle richieste di molte associazioni e per non caricare interventi di piccolo importo con costi eccessivi, in proporzione al valore dei lavori