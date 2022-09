4/8 ©IPA/Fotogramma

BONUS RISTRUTTURAZIONE – Questa agevolazione consiste in una detrazione del 50% sulle spese effettuate fino al 21 dicembre 2024 in merito ai lavori in casa per un massimo di 96 mila euro. È possibile usufruire in tre modi dell’agevolazione, ossia tramite: detrazione in 10 anni nella propria dichiarazione dei redditi; cessione del credito a terzi, banche comprese; sconto in fattura, in accordo con l’impresa che ha effettuato i lavori

Bonus ristrutturazione bagno 2022, ecco come funziona la detrazione