2/6 ©IPA/Fotogramma

I TIMORI E LA PROPOSTA – Dopo che il decreto si era impantanato a palazzo Madama per il rifiuto di M5s e Cal di ritirare gli emendamenti depositati e i timori del Governo per la possibile perdita di 17 miliardi di risorse, l’intesa al Senato prevede, su proposta dell'esecutivo, l’eliminazione della responsabiltà in solido per le imprese tranne che nei casi di dolo e per i soggetti suscettibili di sanzioni antimafia. Come chiesto dal M5s nel provvedimento non ci saranno oneri a carico dello Stato

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di economia