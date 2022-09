3/10 ©Ansa

Per i critici del Superbonus, il finanziamento ha permesso troppe frodi: "Stiamo lavorando per trovare una soluzione che tuteli le imprese oneste (che sono la stragrande maggioranza), ma che non si traduca in un condono per chi ha truffato. Non possiamo accettare che chiudano migliaia di imprese per colpa di pochi disonesti, ma dobbiamo proteggere il Paese dalle migliaia di truffe che si sono registrate", ha sottolineato Freni

Bonus edilizi: detrazione aumenta per edifci danneggiati da sisma