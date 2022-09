4/7 ©IPA/Fotogramma

Oltre alla proroga dei crediti d'imposta per l'ultimo trimestre ci sono diverse ipotesi al vaglio: un intervento diretto alle pmi in crisi di liquidità; quote di energia a buon mercato (provenienti dalle rinnovabili) riservati a settori industriali cruciali; rateizzazione delle bollette e rafforzamento del bonus sociale per le famiglie a basso reddito. Sembra in salita la Cig scontata per i settori più in difficoltà