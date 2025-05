Dazi, Della Valle: “Non ne capisco senso, economia non si più fermare"

In un' intervista a Repubblica l'imprenditore marchigiano alla domanda del giornalista se ha timore dei dazi statutensi imposti e poi sospesi da Trump risponde senza mezzi termini ascolta articolo

"Onestamente non ne capisco il senso, se non quello di far pagare di più i cittadini americani. I dazi non sono un termine moderno: l’economia mondiale non può fermarsi a causa loro". E' quanto afferma l'imprenditore patron di Tod’s, Diego Della Valle, in un'intervista a Repubblica.

"La filiera artigianale è un patrimonio universale" "La filiera artigianale è un patrimonio universale che rende il Made in Italy un’eccellenza assoluta. Perderla sarebbe un dramma per tutti, e senza una nuova generazione di artigiani è esattamente ciò che accadrà. Anche per questo da anni abbiamo una scuola di formazione interna all’azienda, la Bottega dei mestieri, e portiamo avanti un progetto educativo con la regione Marche e altre aziende. L’economia sta attraversando un momento complicato, ma certi lavori hanno un futuro garantito: e quando il mercato ripartirà, dobbiamo essere pronti". Lo dice l'imprenditore Diego Della Valle intervistato da Repubblica in occasione del lancio del libro “Italian Hands” volume prodotto da Tod’s dedicato ai maestri artigiani in Italia. Approfondimento Dazi e conseguenze per le imprese italiane: è il tempo delle scelte