Bonus edilizi: detrazione aumenta per edifici danneggiati da sisma

La Legge di bilancio 2022 ha stabilito che in questi Comuni, per i lavori su edifici danneggiati da terremoti, la detrazione rimanga al 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025. Niente riduzione dell’aliquota, quindi. La proroga, però, si riferisce “alle spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus e per i quali sia prevista anche l’erogazione di contributi per la riparazione o ricostruzione a seguito di eventi sismici”: non si applica, ad esempio, per interventi su edifici che si trovano nei comuni ma non hanno subìto danni per il sisma

I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate