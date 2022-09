Il Mite ha firmato il decreto per l’installazione degli impianti fotovoltaici: fino a 200 Kw sarà possibile utilizzare un modello unico semplificato, prima in vigore solo per gli impianti fino a 50 kW. Un modo per consentire a più famiglie possibile di ridurre i consumi in bolletta. Dai prezzi alle tempistiche, dai requisiti ai bonus fino ai risparmi, le cose da sapere