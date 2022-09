1/8 ©Ansa

Oltre al fotovoltaico (in foto), per sfruttare i raggi del Sole esistono anche i pannelli per gli impianti di solare termico, o collettori solari. Talvolta erroneamente si usa il termine pannello fotovoltaico per entrambi ma mentre questo trasforma la radiazione solare in elettricità, il solare termico la converte in calore, utile ad esempio per il riscaldamento dell’acqua

