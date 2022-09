3/8 ©IPA/Fotogramma

CHI LE CHIEDE - Come spiega Il Sole 24 Ore, non è direttamente lo Stato a chiederlo, ma le banche o Poste italiane (che in questo caso agisce come una normale banca) che hanno scritto a coloro che hanno ceduto il credito di imposta: “Ti preghiamo di inviarci la documentazione fotografica in tuo possesso relativa all’intervento effettuato a integrazione del fascicolo”. Spesso a tali fotografie, utili a capire se il lavoro è stato realizzato, si accompagna un’ulteriore dichiarazione del tecnico asseveratore sullo svolgimento dei lavori e la loro congruità

Bonus infissi, come richiederlo e a chi spetta