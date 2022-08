Lavori conclusi per 28,2 miliardi quando le opere ammesse a detrazione varrebbero 39,8 miliardi: è evidente come la prudenza delle banche, in merito al contributo governativo per riqualificare gli stabili, stia penalizzando molte imprese. Il rischio è che chi ha già ricevuto una parte dell’aiuto debba poi restituirlo, gravato di sanzioni, se non riesce a cedere la somma maturata