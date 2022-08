4/10 ©Ansa

Ancora non sono chiare le regole per attestare l’avanzamento dei lavori, in ogni caso può essere utile far preparare al direttore degli interventi edilizi una lettera corredata dai documenti che possano certificare lo stato dell’opera, come fatture, libretto delle misure e copie dei pagamenti effettuati

Superbonus 110%, nuove regole per la cessione del credito: cosa sapere sulle ultime novità