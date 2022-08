Non tutti i dossier economici di attualità sono entrati nel testo del decreto approvato la scorsa settimana in Cdm. Nulla di fatto ad esempio sulla proroga dello smart working per i lavoratori fragili e per quelli con figli under 14. Ancora da capire anche come si muoverà il governo sulla responsabilità solidale del trasferimento del credito nell'ambito del Superbonus 110%. Il premier Mario Draghi promette poi una stretta sui mancati pagamenti delle percentuali richieste alle aziende che producono energia