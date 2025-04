Masters 1000 Montecarlo, finale Musetti-Alcaraz alle 12: dove vederla

Dopo la vittoria in semifinale sull'australiano Alex de Minaur, alle ore 12 il tennista italiano sfida lo spagnolo nell’ultimo atto del torneo monegasco. Il toscano cerca il primo titolo in carriera in un “1000”. Il match è visibile in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW ascolta articolo

A Montecarlo è tutto pronto per la finale del Masters 1000 di tennis. Alle ore 12 Lorenzo Musetti sfida Carlos Alcaraz per la conquista del trofeo. Sei anni dopo la vittoria di Fabio Fognini (era il 2019), un italiano arriva di nuovo all’ultimo atto del torneo monegasco. Per Musetti è la prima finale di un “1000” in carriera. Comunque vada, l'azzurro ha la certezza aritmetica di essere almeno n. 11 del mondo per la prossima settimana. Il tennista toscano ieri in semifinale ha compiuto l’ennesima rimonta del torneo, battendo Alex de Minaur. Invece lo spagnolo numero 3 del mondo ha superato in due set il connazionale Davidovich Fokina.

Le statistiche Quella di oggi tra Musetti e Alcaraz è la quinta sfida a livello Atp, con i precedenti che vedono avanti lo spagnolo per 3 vittorie a 1. E ha vinto gli ultimi tre, il più recente negli ottavi a Miami 2024. L'unico successo di Musetti risale alla finale di Amburgo nel 2022 quando ha conquistato il suo primo trofeo Atp. Musetti-Alcaraz, dove vedere la finale La sfida tra Musetti e Alcaraz, valida per la finale dell'Atp Montecarlo, è in programma domenica 13 aprile a partire dalle ore 12 sul campo centrale, il mitico Court Rainier III. Sarà possibile seguire il match in diretta su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (203) e in streaming su NOW.