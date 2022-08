2/7 ©IPA/Fotogramma

L’inflazione e gli effetti del conflitto in Ucraina hanno provocato aumenti anche per materie come legna e pellet. La spesa al quintale per la prima, nel 2021, era compresa tra i 10 e i 12 euro, mentre oggi è salita a 18-20 euro. Per il pellet, invece, come riporta Quifinanaza.it, se lo scorso anno un sacco da 15 chili costava dai 3 ai 5 euro, già prima dell’estate il prezzo ha toccato anche i 14 euro, per una media di quasi di 1 euro al chilo

