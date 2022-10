6/8 ©Ansa

QUALI ELETTRODOMESTICI RIENTRANO - Gli elettrodomestici che rientrano nell'agevolazione sono solo quelli che a loro volta sono certificati come a risparmio energetico. A questo proposito, visto che sono entrate in vigore delle nuove etichette energetiche, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che per l'agevolazione i forni elettrici devono avere una classe energetica non inferiore alla "A"; le lavatrici, le asciugatrici e le lavastoviglie devono averne una non inferiore alla "E" mentre i frigoriferi e i congelatori non inferiore alla "F"

Consumi ridotti in casa, quali elettromestici usare e quando